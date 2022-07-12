الأمم المتحدة ترفع الجيش اليمني من قائمة منتهكي حقوق الأطفال

عدن (الاتحاد)

رحبت الحكومة اليمنية بإزالة اسم القوات المسلحة اليمنية من القائمة الأممية للأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال بحالات النزاع المسلح الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2021.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن القرار جاء تقديراً للجهود المبذولة من قبل الحكومة بدءاً بتوقيع خطة العمل وخريطة الطريق لتنفيذها بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والتوجيهات العليا لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع.

وأضافت أنها عقدت العديد من الأنشطة والورش ودورات التدريب والنزولات الميدانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إضافة إلى الانخفاض الكبير في حالات الانتهاكات المزعومة للقوات الحكومية.

وأكدت حرصها الكامل على حماية الأطفال وصون حقوقهم وبذل كافة الجهود والتدابير للحد من استخدامهم وتجنيدهم في الصراع المسلح.

وأشادت بالتعاون المستمر والمثمر مع الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح والفريق القُطْري العامل في اليمن.