الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا

أبوظبي (الاتحاد)

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا، مرحبةً باعتماد مجلس الأمن الدولي قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود، مشيرةً إلى أن القرار يعكس حِرصَ المجلس على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائِلة ويُعَد خُطوةً هامّة لضمان إيصال المساعدات للمُحتاجين عَبْرَ كافة الوسائل.

وقالت معالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي أمس، إن الحل التوافقي باعتماد المجلس تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود في سوريا يعكس الحِرصَ على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائِلة، ويُعَد خُطوةً مهمّة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمُحتاجين في جميع أنحاء سوريا وعَبْرَ كافة الوسائل.

وأضافت: «نود أنْ نتقدم بخالص الشكر للنرويج وإيرلندا، بصفَتِهما حامِلَي القلم للملف الإنساني السوري، على جهودِهِما الحثيثة في تيسير عملية المفاوضات التي أَفْضَت لاعتماد هذا القرار، ونُقَدّر كذلك تعاون كافة أعضاء المجلس في هذا الصدد».

وأكدت معالي السفيرة على ضرورَة استمرار المجتمع الدولي في جهودِهِ للتخفيف من مُعاناة الشعب السوري وضَمان توفير كافة الخدمات الأساسية لَهُ، بما في ذلك تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر، لعَكْس الاحتياجات المُلِحّة على الأرض، لاسيما مع تفاقُم أزَمات الغِذاء والصحة حولَ العالم.

ورحبت بـ«تَضَمُّن القرار فقرة حول توفير الكهرَباء للسوريين، والتي تُعَد من الضَّرورات الأساسية الإنسانية التي لا يُمكِن الاستغناء عنها، فَبِدونِها، تَتَعَطل الخدمات الأساسية لاسيما في المُستشفَيات والمدارِس، وتَتَعَرْقَل كذلك جهود إيصال المياه للملايين منهُم».

وفي ختام كلمتها أمام مجلس الأمن، عبرت معالي السفيرة لانا نسيبة عن أملها في أن يتم البِناء على هذا الزَّخَم خاصةً في يناير المُقبِل، ومُواصَلَة إيلاء الأهمية للملَف السوري بكل جوانِبِهِ على المدى الطويل، بما يُحقق الاستقرار والازدهار والسلام للشعب السوري الشقيق بشكلٍ خاص والعالَم العربي بشكلٍ عام.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، قراراً ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا مدة 6 أشهر، حتى 10 يناير، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.

وتم تبني القرار بأغلبية 12 صوتاً من أصل 15. والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن. وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.

وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً بأنّه الممرّ الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين من دون المرور في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري.