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اعتراض أكثر من 250 مهاجراً قبالة سواحل المغرب
أرشيفية
12 يوليو 2022 23:55

اعترضت البحرية المغربية 257 مهاجراً كانوا على متن "قوارب تقليدية" أو "من نوع كاياك" أو يحاولون "عن طريق السباحة" عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى أوروبا، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة المغرب العربي للأنباء.

ونقلت الوكالة المغربية عن مصدر عسكري قوله، إن "وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، خلال فترة عيد الأضحى (من 9 إلى 12 يوليو الجاري) لما مجموعه 257 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، حاولوا القيام بعملية عبور محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك) وأيضا عن طريق السباحة".

وغالبية المهاجرين الذين تم إنقاذهم من أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم نساء وأطفال "إضافة إلى مواطن أفغاني وآخر يمني" وفق المصدر.

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجرين "تم نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة بعدما تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية".

تأتي عمليات الإنقاذ بعد أسبوعين على محاولة نحو ألفي مهاجر العبور من المغرب إلى جيب مليلية الإسباني.

المصدر: وكالات
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