بايدن يكشف تفاصيل مقتل زعيم «داعش» بسوريا

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ماهر العقال جاء بعد عمل استخباري حازم ودقيق.

وأضاف أن الضربة "تخرج إرهابيًا رئيسيًا من الميدان وتحد بشكل كبير من قدرة داعش على التخطيط وتوفير الموارد وتنفيذ عملياتها في المنطقة".

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها قتلت زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا ماهر العكال الثلاثاء في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية وتشكل نكسة جديدة للفصيل الإرهابي.

وجاء في بيان للقيادة المركزية في البنتاغون أن ماهر العكال، الذي وصفته وزارة الدفاع الأميركية بأنه «أحد القادة الخمسة الأبرز في التنظيم الإرهابي»، قتل بينما كان على متن دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشينو أن العكال كان مكلفا تطوير شبكات التنظيم الإرهابي خارج العراق وسوريا، مشدداً على أن القضاء على قادة التنظيم هؤلاء «سيعيق قدرة التنظيم الإرهابي على الإعداد لهجمات وشنّها في أنحاء العالم».