الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
سريلانكا تتأهب لتنحي الرئيس
من سريلانكا
12 يوليو 2022 22:36

تتأهب سريلانكا لرحيل رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا، الذي من المقرر أن يتنحى من منصبه غدا الأربعاء، بعد أن فشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة والتي أدت إلى نقص في الوقود والدواء والغذاء.

وفي الوقت ذاته، استمر المحتجون في احتلال المقر الرسمي للرئيس ومكتبه ومقر إقامة رئيس الوزراء بعد اقتحام هذه المنشآت يوم السبت الماضي.

ويتباحث نواب البرلمان في العاصمة بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد وهو ما سيتقرر فى تصويت يجرى يوم 20 يوليو الجاري، كما يعتزمون تقرير تنظيم احتفالات بمناسبة رحيل راجاباكسا.

وربما يمثل رحيل الرئيس راجاباكسا نهاية عصر بالنسبة لسريلانكا، حيث إن شقيق راباجاكسا الأكبر ماهيندا كان يتولى رئاسة الحكومة حتى استقال في مايو، فيما استقال شقيقه الاصغر باسيل راجاباكسا من منصب وزير المالية يوم 9 يونيو الماضي.

وكان باسيل راجاباكسا قد وصل إلى مطار كولومبو الدولي صباح اليوم الثلاثاء، لكن الركاب المحتجون منعوه من الصعود إلى الطائرة.

وانضم مسؤولو الهجرة للاحتجاج، بالتوقف عن أداء مهامهم في صالة كبار الشخصيات.

المصدر: وكالات
الجيش السريلانكي
احتجاجات
سريلانكا
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©