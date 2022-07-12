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ماكرون يكشف تفاصيل تعامله مع «شركة أوبر»
ماكرون
12 يوليو 2022 21:48

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء مزاعم أنه قدم دعما سريا وقويا لشركة أوبر لخدمات نقل الركاب خلال عمله كوزير للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد الكشف عن أنشطة الشركة الأميركية، بما في ذلك مزاعم بارتكاب مديرين تنفيذيين مخالفات سوء سلوك، والتي تم الكشف عنها نهاية الأسبوع.
وقال ماكرون ردا على تلك المزاعم إن تبسيط القيود المفروضة على القطاع سهل توفير آلاف الوظائف للسائقين في فرنسا.
وتابع "أهنئ نفسي على ما فعلت"، معربا عن الفخر بعمله كوزير من خلال جذب الشركات إلى فرنسا.
 وأضاف أن فرنسا ضمنت تنظيم الخدمات الذكية مثل أوبر.

 

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
باريس
فرنسا
أوبرا وينفري
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