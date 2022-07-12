بعد خروج جاويد من السباق.. 8 مرشحين لخلافة جونسون

أعلن حزب المحافظين، الثلاثاء، أن ثمانية نواب سيتنافسون للحلول محل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، بعد أن حصلوا على دعم ما لا يقل عن 20 من زملائهم.

وسيتنافس ريشي سوناك وكيمي بادينوتش وسويلا برافرمان وجيريمي هانت وبيني مورداونت وليز تراس وتوم تاغندات وناظم زهاوي في الجولة الأولى من التصويت الأربعاء، في بداية عملية سيُكشف في ختامها عن الفائز النهائي في 5 سبتمبر.

من جهتها، أفادت صحيفة «ذا صن»، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الصحة البريطاني السابق ساجد جاويد انسحب من السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء خلفاً لبوريس جونسون.