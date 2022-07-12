دعوة دولية لتطوير لقاحات ضد «الميكروبات»

قالت منظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهديدا متزايدا للبشرية، وإنه يجب القيام بالمزيد من أجل إنقاذ الأرواح من هذا التهديد.

ودعت المنظمة المانحين إلى تسريع تطوير اللقاحات واختبار كيفية استخدام اللقاحات التي تم تطويرها بالفعل بشكل أفضل- والأكثر أهمية، توزيعها في جميع أنحاء العالم حتى يمكن منع العدوى.

وأشارت إلى السرعة التي تم بها تطوير وتصنيع وتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد- 19، وقالت إن المعرفة المكتسبة يجب نقلها إلى مقاومة مضادات الميكروبات.

ويشير مصطلح "مقاومة مضادات الميكروبات" إلى البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى كالفيروسات والطفيليات التي لم تعد تستجيب للأدوية نتيجة للتغيير الجيني.

وبعيدا عن أن البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات يمكن أن تتغير بمرور الوقت لتطور مقاومة لمضادات الميكروبات، فإن الإصابة تصبح بالتالي أكثر خطورة أو حتى قاتلة.