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مجلس الأمن يمدد فترة إيصال المساعدات إلى سوريا عبر «باب الهوى»
مجلس الأمن يمدد فترة إيصال المساعدات إلى سوريا عبر «باب الهوى»
12 يوليو 2022 18:04

تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قرارًا ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا مدة ستة أشهر، حتى 10 يناير، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة. تم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15.

والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن. وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.

ولاعتماده، يجب أن يجمع النص ما لا يقل عن تسعة أصوات من أصل خمسة عشر بدون معارضة أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا. والمعبر لم يعد متاحًا للأمم المتحدة منذ مساء الأحد.

المصدر: وكالات
مجلس الأمن
تركيا
مجلس الأمن الدولي
سوريا
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