الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مخاوف من تفشي الكوليرا في العراق بعد الاشتباه بـ 500 حالة
مخاوف من تفشي الكوليرا في العراق بعد الاشتباه بـ 500 حالة
12 يوليو 2022 15:35

 أعلنت دائرة صحة الأنبار في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 500 حالة إصابة بالإسهال بين الأطفال، مشيرة إلى أنها شددت إجراءاتها الوقائية في المحافظة لمنع انتشار الكوليرا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية(واع) اليوم عن مدير مستشفى الفلوجة العام علاء محيي جاسم قوله: أعداد الإصابات بحالات الإسهال بين الأطفال تحت سن الخامسة ارتفعت لتصل إلى أكثر من 500 حالة في الفلوجة، والتي دقت ناقوس الخطر للاشتباه بالكوليرا، مبيناً أن الاختبارات والتحاليل أثبتت أن السبب ليس الكوليرا، إنما مسببات أخرى أبرزها عدم تعقيم مياه الشرب.
وأضاف أن المستشفى استقبل حالات كثيرة في مجال التهاب الأمعاء قبل التشخيص العام الذي يسبب إسهالاً وتقيؤاً، وبسبب ارتفاع درجة الحرارة تصل نسبة المراجعين 30 إلى 50 مريضاً يومياً.
وأكد جاسم أنه حتى الآن، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بمرض الكوليرا، كما يعلم أطباء الأطفال والأطباء بصورة عامة أن هذا الفصل هو فصل التهابات الجهاز الهضمي.
بدوره، أكد مدير الصحة العامة في مديرية صحة الأنبار محمد صباح، أن دائرة صحة الأنبار استنفرت كوادرها وشكلت مفارز طبية ميدانية في جميع الأقضية والنواحي وقرى المحافظة للإشراف على عمل محطات مياه الشرب، وإعطاء التوجيهات والتعليمات لمنع تسجيل أي حالة بمرض الكوليرا، وكذلك في المطاعم و(الكافيهات) لرصد المخالفات وتشديد الإجراءات الوقائية.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة أو تسجيل الإصابات بحالات الإسهال بعيداً عن الكوليرا يعد مؤشراً خطيراً، ما يستدعي من الجهات الصحية أخذ الحيطة والحذر، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية.

 

المصدر: د ب أ
العراق
الكوليرا
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©