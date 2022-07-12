السعودية تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع

إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9223. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 407 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجماِلي الإصابات في المملكة إلى 800 ألف و 869 حالة. كما لفتت إلى تسجيل 515 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 785 ألفا و622.

المصدر: وكالات