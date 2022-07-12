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منع شقيق رئيس سريلانكا من مغادرة البلاد
منع شقيق رئيس سريلانكا من مغادرة البلاد
12 يوليو 2022 13:29

منع مسافرون في سريلانكا وزير المالية السابق باسيل راجاباكسا، شقيق الرئيس ماهيندا راجاباكسا، من مغادرة البلاد بعد أن وصل إلى المطار، في خضم الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة.
وكان الشقيق الأصغر لرئيس البلاد وصل إلى مطار كولومبو الدولي صباح اليوم الثلاثاء، لكن الركاب المحتجين منعوه من الصعود إلى الطائرة.
وانضم مسؤولو الهجرة للاحتجاج، بالتوقف عن أداء مهامهم في صالة كبار الشخصيات.
وقال رئيس رابطة مسؤولي الهجرة، كيه إيه إيه إس كانوجالا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «قررنا أيضا الانسحاب من العمل في صالة كبار الشخصيات، حيث سيحاول المزيد من الساسة وأسرهم مغادرة البلاد».
وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي واصل فيه مئات المحتجين احتلال المقر الرسمي لرئيس البلاد ومكتبه، والمقر الرسمي لرئيس الوزراء، منذ يوم السبت الماضي، مطالبين باستقالة الرئيس، ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينجه سريعا.
وتم إضرام النيران في مقر الإقامة الخاص لرئيس الوزراء.
وقال الرئيس راجاباكسا إنه سوف يعلن استقالته غدا الأربعاء، لكن ويكريمسينجه أعرب فقط عن استعداده للاستقالة، دون تحديد موعد لذلك.
وقرر البرلمان إجراء تصويت لانتخاب رئيس جديد في 20 يوليو.
وتشهد سريلانكا احتجاجات مستمرة ضد الرئيس وحكومته منذ ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد، والتي تسببت في نقص الوقود والأدوية والمواد الغذائية.

 

المصدر: د ب أ
سريلانكا
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