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قتلى في حوادث عقب هطول أمطار غزيرة في الفلبين
أرشيفية
12 يوليو 2022 12:46

أعلنت الشرطة والوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الفلبين، اليوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء 
انهيار جدار، وانهيار أرضي عقب أيام من الأمطار الغزيرة.

وقال قائد شرطة مدينة تاجايتاي، جنوب مانيلا، الليفتنانت كولونيل نورمان رانون، إن من بين الضحايا خمسة من عمال البناء كانوا يشاركون في بناء منزل في المدينة.

وأضاف أن عاملا لا يزال في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ اثنين ونقلهما إلى المستشفى.

وقال رانون إن العمال كانوا في استراحة داخل أماكن المبيت انهار جدار مساء أمس الاثنين.

وأضاف: "كانت أرض المنطقة التي تقع فيها المهاجع غير مستوية وكان بها جدار مرتفع".

وفي شمال الفلبين، تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة منذ الأسبوع الماضي في فيضانات وانهيارات أرضية بإقليمي إيفوجاو وباتان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للكوارث.

وقالت الوكالة إن امرأة تبلغ من العمر 27 عاما لقيت حتفها جراء الانهيارات الأرضية في بلدة أبوكاي، بباتان، على بعد 49 كيلومترا جنوب غرب مانيلا.

وأظهرت صور التقطت من بلدة بانايو في إيفوجاو، على بعد 260 كيلومترا شمال مانيلا، المياه الموحلة وهي تجرف المركبات المتوقفة، وتندفع عبر المنازل في البلدة الجبلية.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في فيضانات بانايو.

وأفاد مكتب الأرصاد بأن الأمطار الغزيرة جاءت نتيجة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية ومنطقة ضغط منخفض شرق إقليم أورورا شمالي البلاد. 

المصدر: وكالات
الفلبين
الأمطار
الأمطار الغزيرة
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