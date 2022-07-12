الجيش الأوكراني يعلن عن هجوم مضاد ضد القوات الروسية في خيرسون

قال الجيش الأوكراني إنه بدأ هجوما مضادا ضد القوات الروسية التي تحتل أجزاء في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إنه تم استهداف مخزن للأسلحة في مدينة نوفا كاخوفكا.

وأوضح الجانب الأوكراني أنه تم تدمير مدفع هاوتزر وتكنولوجيا عسكرية ، مضيفا أن القوات الروسية فقدت أكثر من 50 جندياً.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، صباح اليوم الثلاثاء، إن شخصين قتلا وفقد أربعة آخرون وأصيب العشرات بعد الهجوم، وذلك نقلا عن القيادة الموالية لروسيا في مدينة نوفا كاخوفكا.