العمال البريطاني يقدم اقتراحاً بحجب الثقة عن حكومة جونسون

قال مصدر في حزب العمال إن حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا سيقدم اقتراحاً لإجراء تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، مع توقع إجراء التصويت غدا الأربعاء. ويعني اقتراح حجب الثقة أن المشرعين من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان يمكنهم التصويت على ما إذا كانت الحكومة، برئاسة جونسون في الوقت الحالي، يجب أن تستمر في المنصب. وإذا خسرت الحكومة التصويت، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات. لكن من غير المرجح نجاح اقتراع حجب الثقة. ومع تخلف حزب المحافظين عن حزب العمال في استطلاعات الرأي وإجراء انتخابات لاختيار زعيم للحزب، ليس من المتوقع أن يدعم نواب الحزب الحاكم تحركا قد يعيد الناخبين إلى صناديق الاقتراع. وأعلن جونسون في الأسبوع الماضي استقالته من منصبه في أعقاب استقالة أكثر من 50 من الوزراء والمساعدين في الحكومة احتجاجا على قيادته، لكنه سيواصل عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة في مطلع سبتمبر. وقال حزب العمال إنه سيقدم اقتراحا لحجب الثقة ما لم يتحرك حزب المحافظين لعزل جونسون قبل هذا الموعد.

المصدر: وكالات