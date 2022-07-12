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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس التركي تعزيز العلاقات
محمد بن سلمان
12 يوليو 2022 10:52
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا فيه التهاني بمناسبة عيد الأضحى.
وأعرب رئيس جمهورية تركيا عن التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيداً بحسن التنظيم.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" والتركية "الأناضول" فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، فضلاً عن القضايا الإقليمية.
المصدر: وكالات
تركيا
الأمير محمد بن سلمان
رجب طيب أردوغان
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