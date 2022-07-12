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"شؤون المسجد النبوي" تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج
"شؤون المسجد النبوي" تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج
12 يوليو 2022 10:23

أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، حيث وفرت لهم جميع سُبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر من خلال تقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوكالة جندت إمكاناتها وطاقاتها البشرية لخدمة زوار المسجد النبوي وتحقيق خطتها التشغيلية لهذا العام 1443هـ والمنبثقة من خطة الرئاسة ورؤيتها في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.

وركزت الوكالة في خطتها على جوانب التعقيم والتطهير والسجاد والسقيا والتكييف، إضافة لتسهيل تنقل الحشود داخل المسجد النبوي وساحاته والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما راعت الجوانب العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، واستخدام التقنية والاستفادة من قنوات التواصل الحديث في إيصال الرسالة الإعلامية للزائر قبل وصوله للمسجد النبوي للتسهيل على الزائرين والحرص على سلامتهم وراحتهم.

وتعمل وكالة شؤون المسجد النبوي على التنسيق الدائم مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية المشاركة في خدمة زائري المسجد النبوي بما يضمن تقديم أرقى الخدمات ويحقق معايير الدقة والجودة.

المصدر: وام
المدينة المنورة
الحج
المسجد النبوي
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