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مجلس الأمن يصوت اليوم على آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا
قاعة مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك
12 يوليو 2022 10:16

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، على قرار لتمديد تشغيل الآلية التي تقدم المساعدة عبر الحدود في سوريا، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في المنظمة الدولية.

وقال المصدر:« من المقرر إجراء التصويت في الساعة 0900 (1600بتوقيت موسكو) في 12 يوليو». ويستند القرار إلى مشروع روسي.

وقال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في وقت سابق إن التصويت سيجري على مشروع قرار سبق أن قدمته روسيا ولكن مع تعديلات طفيفة.

وينص مشروع القرار على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر، يليها تمديد محتمل لمدة ستة أشهر أخرى من خلال قرار منفصل.

 

المصدر: وكالات
مجلس الأمن
المساعدات الإنسانية
سوريا
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