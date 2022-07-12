بالصور.. اليابان تودع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بمراسم خاصة
سيارة تحمل جثة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي
12 يوليو 2022 10:02
ودعت اليابان اليوم الثلاثاء شينزو آبي، بالصلوات والزهور والأعلام الملفوفة بأشرطة سوداء.
وهيمن آبي على السياسة بصفته رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، قبل أن يُقتل بالرصاص في تجمع انتخابي الأسبوع الماضي.
ووسط وجود مكثف للشرطة، دخل رجال يرتدون سترات سوداء ونساء يرتدين ملابس سوداء معبد زوجوجي بوسط طوكيو لحضور مراسم الجنازة الخاصة. واصطفت حشود على جوانب الطرق المجاورة وسط حرارة الصيف الشديدة.
وكان المئات قد تدفقوا على المعبد مساء الاثنين لإلقاء نظرة الوداع على آبي، الذي توفي عن 67 عاما.
وأحدث مقتله يوم الجمعة على يد عاطل استخدم مسدسا محلي الصنع حالة من الصدمة في بلد تندر فيه جرائم الأسلحة والعنف السياسي.
وكانت المراسم، المقررة في الساعة 0100 ظهرا (0400 بتوقيت جرينتش)، مغلقة أمام وسائل الإعلام واقتصرت على العائلة والأصدقاء المقربين.
وعقب المراسم، ستمر العربة التي تحمل جثمان آبي في وسط طوكيو. وسيمر الموكب بمنطقة ناجاتاشو، القلب السياسي للعاصمة، التي تضم معالم رئيسية مثل مبنى البرلمان الذي دخله آبي لأول مرة كنائب شاب في عام 1993، بعد وفاة والده السياسي، والمكتب الذي قاد منه البلاد على مدى فترتي ولاية كرئيس للوزراء، من 2012 إلى 2020.
ومنذ الصباح الباكر، تشكلت صفوف طويلة من المواطنين بملابس سوداء، اختلطوا مع آخرين في ملابس غير رسمية، خارج المعبد.
واصطف آخرون أمام مقر الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.
وتدفقت عبارات التأبين من زعماء دوليين، حيث توقف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين لفترة وجيزة في طريقه إلى الولايات المتحدة عائدا من جنوب شرق آسيا صباح الاثنين لتقديم العزاء. وانضمت أيضا وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى المعزين.
وقالت وكالة كيودو للانباء ان ما يقرب من 2000 رسالة عزاء وصلت من دول حول العالم. وأرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعازيه في مقطع فيديو نُشر على حساب الرئاسة الرسمي على تويتر بعدما زار السفارة اليابانية في باريس.