أحدث حصيلة لكورونا في أنحاء العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 552.68 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و774077. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 1021371 88460608 الهند 525428 43639329 البرازيل 673769 32918158 فرنسا 150179 31323008 ألمانيا 141868 29017587 المملكة المتحدة 177980 22240042 إيطاليا 169233 19523262 كوريا الجنوبية 24662 18524538 روسيا 806951 18465308 تركيا 99057 15180444 . وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 41 - العراق 25255 2388414 46 - الأردن 14069 1702661. يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

المصدر: رويترز