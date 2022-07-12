الحكومة الأيرلندية تواجه تصويتاً على الثقة

ستواجه الحكومة الأيرلندية تصويتاً على الثقة اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يضغط فيه حزب المعارضة الرئيسي "شين فين" لضمان إجراء انتخابات عامة مبكرة. وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، فإن الحكومة في دبلن واثقة من أن لديها الاصوات اللازمة للفوز في التصويت المسائي في دايل (مجلس النواب في البرلمان الأيرلندي). وقدم شين فين اقتراحا بحجب الثقة بعد أن خسر ائتلاف فيانا فيل وفاين جايل وحزب الخضر أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي. ورداً على ذلك، طرحت الحكومة اقتراحا بالثقة في نفسها في "دايل" في وقت لاحق. ومن شأن هذه الخطوة أن تحل محل اقتراح شين فين، مع إجراء النقاش والتصويت على اقتراح الثقة الذي تقدمت به الحكومة بدلاً من ذلك.

المصدر: وكالات