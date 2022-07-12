السعودية: 90% من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن 90% من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج. وأفادت الوزارة في بيان لها، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بنجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث وسط منظومة متكاملة من الخدمات. ولفتت الوزارة إلى أن عملية التفويج سارت وفق الخطط المرسومة التي أُعدت مُسبقًا بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة بالحج وحرصت الوزارة خلال التفويج على سلامة الحجاج، وتوزيع الأفواج على محطات متعددة، وأشارت إلى أنها لم تتلق أي بلاغات عن وجود مشاكل في تفويج الحجاج بمنشأة الجمرات

أو خلال توجههم إلى الحرم. وسينهي اليوم الثلاثاء الحجاج نسكهم في ثالث أيام التشريق ويتوجهون بعدها للحرم لأداء طواف الوداع وفق خطة تفصيلية إجرائيًّا ووقائيًّا، وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

المصدر: وكالات