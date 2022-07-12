الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
السعودية: 90% من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج
السعودية: 90% من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج
12 يوليو 2022 08:18

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن 90% من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج.

وأفادت الوزارة في بيان لها، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بنجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

ولفتت الوزارة إلى أن عملية التفويج سارت وفق الخطط المرسومة التي أُعدت مُسبقًا بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة بالحج وحرصت الوزارة خلال التفويج على سلامة الحجاج، وتوزيع الأفواج على محطات متعددة، وأشارت إلى أنها لم تتلق أي بلاغات عن وجود مشاكل في تفويج الحجاج بمنشأة الجمرات 
أو خلال توجههم إلى الحرم.

وسينهي اليوم الثلاثاء الحجاج نسكهم في ثالث أيام التشريق ويتوجهون بعدها للحرم لأداء طواف الوداع وفق خطة تفصيلية إجرائيًّا ووقائيًّا، وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج. 

المصدر: وكالات
حجاج بيت الله الحرام
طواف الوداع
السعودية
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©