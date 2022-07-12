الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بالصور.. وصول طلائع الحجاج "المتعجلين" إلى المدينة المنورة
وصول طلائع الحجاج "المتعجلين" إلى المدينة المنورة
12 يوليو 2022 07:36

وصلت طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة براً عبر طريق الهجرة السريع مساء أمس، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان.وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

  • بالصور.. وصول طلائع الحجاج
    بالصور.. وصول طلائع الحجاج "المتعجلين" إلى المدينة المنورة

 

ورفعت القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة، جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، وتقديم جميع التسهيلات التي تضمن انسيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم في المنطقة المركزية، حيث تعمل فرق ميدانية في عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية في توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر، حيث تتمركز الفرق على مدار 24 ساعة حتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة، لمواكبة كثافة حركة قدوم أفواج الحجاج.

  • وصول طلائع الحجاج
    وصول طلائع الحجاج "المتعجلين" إلى المدينة المنورة

 

المصدر: وكالات
المدينة المنورة
الحجاج
مكة المكرمة
ضيوف الرحمن
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©