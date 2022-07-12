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بايدن يكشف النقاب عن أول صورة ملونة لمجرات بعيدة
جو بايدن أثناء رؤيته للصورة الأولى من تلسكوب ويب الفضائي الجديد خلال إحاطة مع قادة (ناسا)
12 يوليو 2022 07:18

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، النقاب عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، وهي صورة لعنقود من المجرات تعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

وتأتي اللمحة الخاطفة التي عرضها البيت الأبيض لأول صورة عالية الدقة وملونة بالكامل التقطها تلسكوب ويب عشية الكشف الأكبر عن صور وبيانات طيفية تخطط ناسا لعرضها اليوم الثلاثاء في مركز جودارد لرحلات الفضاء في ماريلاند.

 

وجرى تصميم مرصد ويب الذي تبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار، وهو أكبر وأقوى تلسكوب لعلوم الفضاء على الإطلاق، لسبر أغوار الطور الأول للكون المعروف، وهو ما يبشر بعصر ثوري من الاكتشافات الفلكية.

وأظهرت الصورة التي عرضها بايدن وبيل نيلسون رئيس ناسا سلسلة مجرات عمرها 4.6 مليار عام يطلق عليها اسم (سماكس 0723)، والتي تعمل كتلتها المجمعة بمثابة "عدسة جاذبية"، تشوه الفضاء لتضخم بدرجة كبيرة الضوء القادم من مجرات بعيدة خلفها.

وقال نيلسون إن واحدا على الأقل من المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في "خلفية" الصورة يعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وهو الشرارة النظرية التي بدأت توسع الكون المعروف قبل نحو 13.8 مليار سنة.

وقبل الكشف عن الصورة، قال بايدن "إنها نافذة جديدة على تاريخ الكون الذي نعيش فيه ... وسنحصل اليوم على لمحة لأول ضوء يسطع من تلك النافذة: ضوء من عوالم أخرى، نجوم تسبح في أفلاك بعيدة جدا عن عالمنا. إنه أمر مذهل بالنسبة لي".

المصدر: رويترز
تلسكوب جيمس ويب
بايدن
ناسا
مجرات
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