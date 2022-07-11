بغداد (الاتحاد)

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، أمس، مقتل 30 إرهابياً شمالي بغداد خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن قضاء «الطارمية» يشهد استقراراً أمنياً.

ونقلت كالة الأنباء العراقية «واع» عن قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم قوله إن «الخطة الخاصة بالعيد الموضوعة لم يتم فيها قطع أي طريق، مبيناً، أن الخطة لم تشهدها العاصمة من قبل واختلف فيها عيد الأضحى عن باقي الأعياد السابقة.

وأكد سليم أن قضاء «الطارمية» كان من الأقضية الساخنة، لكنه الآن يشهد استقراراً أمنياً، مبيناً، أن قيادة العمليات والقطعات الملحقة بها والأجهزة الاستخباراتية في المنطقة تمكنت من قتل أكثر من 30 إرهابياً شمالي بغداد خلال العام الحالي.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على شبكة إرهابية في قضاء «الطارمية» قبل أسبوع بالتحديد حيث كانوا يجبرون المدنيين على دفع الإتاوات.

ولفت إلى أن العمليات الإرهابية لا تكاد تذكر شمالي بغداد هذا العام، والقوات الأمنية عازمة على قتل جميع الإرهابيين في القضاء.