الثلاثاء 12 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل 30 إرهابياً شمالي بغداد
أرشيفية
12 يوليو 2022 01:09

بغداد (الاتحاد) 

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، أمس، مقتل 30 إرهابياً شمالي بغداد خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن قضاء «الطارمية» يشهد استقراراً أمنياً.
ونقلت كالة الأنباء العراقية «واع» عن قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم قوله إن «الخطة الخاصة بالعيد الموضوعة لم يتم فيها قطع أي طريق، مبيناً، أن الخطة لم تشهدها العاصمة من قبل واختلف فيها عيد الأضحى عن باقي الأعياد السابقة.
وأكد سليم أن قضاء «الطارمية» كان من الأقضية الساخنة، لكنه الآن يشهد استقراراً أمنياً، مبيناً، أن قيادة العمليات والقطعات الملحقة بها والأجهزة الاستخباراتية في المنطقة تمكنت من قتل أكثر من 30 إرهابياً شمالي بغداد خلال العام الحالي.
وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على شبكة إرهابية في قضاء «الطارمية» قبل أسبوع بالتحديد حيث كانوا يجبرون المدنيين على دفع الإتاوات.
ولفت إلى أن العمليات الإرهابية لا تكاد تذكر شمالي بغداد هذا العام، والقوات الأمنية عازمة على قتل جميع الإرهابيين في القضاء.

بغداد
العراق
عمليات بغداد
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
دنيا
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
اليوم 14:05
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
الرياضي
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
اليوم 14:00
حمدان بن محمد
الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم
اليوم 13:56
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
الرياضي
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
اليوم 13:55
وفاة مؤلف موسيقى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة
دنيا
وفاة مؤلف موسيقى أفلام جيمس بوند الشهيرة
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©