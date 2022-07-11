الثلاثاء 12 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الحوثيون يقتحمون وينهبون إذاعة محلية في صنعاء
الحوثيون يقتحمون وينهبون إذاعة محلية في صنعاء
12 يوليو 2022 01:10

عدن (وكالات)

اقتحمت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، إذاعة محلية، في العاصمة صنعاء، وسط عمليات قمع واسعة للصحافيين والإعلاميين في مختلف مناطق سيطرة الميليشيات.
وقال مدير إذاعة «صوت اليمن»، مجلي الصمدي في منشورات على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن عناصر حوثية اقتحمت إذاعة «صوت اليمن» واستولت على أجهزة البث، رغم صدور قرار قضائي بإعادة بث الإذاعة قبل 4 أيام.
وأضاف الصمدي أن العناصر الحوثية اقتحمت وكسرت الأبواب الحديدية والزجاجية في المبنى الذي تتواجد فيها الخطوط الجوية اليمنية.
واعتبر مدير الإذاعة أن ما قامت به ميليشيات الحوثي تحدٍ سافر لأحكام القضاء، داعياً جميع الصحافيين والحقوقيين والناشطين ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية في الداخل والخارج وجميع أنحاء العالم إلى إدانة الاعتداء السافر الذي قامت به الميليشيات ضد مبنى إذاعة «صوت اليمن» وكسر أبوابه ونهب أجهزته.
ونشر الصمدي صوراً أولية لاقتحام ونهب أجهزة الإذاعة وتعطيل البث، مؤكداً أنه لم يكن يوجد أحد في الإذاعة حينها، حيث يتم البث آلياً بسبب مضايقتهم وترصدهم من قبل عناصر حوثية.
وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية اقتحمت في  يناير الماضي، مقرات عدد من الإذاعات المحلية في صنعاء وأغلقت بثها، وذلك في إطار حملة تصفية ما تبقى من وسائل الإعلام غير الموالية لها في مناطق سيطرتها.
وأفادت نقابة الصحافيين اليمنيين، في بيان حينها، أن الإغلاق والاقتحام ووقف البث شمل 6 إذاعات أخرى هي «صوت اليمن، وجراند أف أم، والأولى، وطفولة مجتمعية، والديوان، ودلتا».

الحوثيون
اليمن
صنعاء
ميليشيات الحوثي
آخر الأخبار
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
دنيا
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
اليوم 14:05
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
الرياضي
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
اليوم 14:00
حمدان بن محمد
الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم
اليوم 13:56
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
الرياضي
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
اليوم 13:55
وفاة مؤلف موسيقى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة
دنيا
وفاة مؤلف موسيقى أفلام جيمس بوند الشهيرة
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©