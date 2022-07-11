الحوثيون يقتحمون وينهبون إذاعة محلية في صنعاء

عدن (وكالات)

اقتحمت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، إذاعة محلية، في العاصمة صنعاء، وسط عمليات قمع واسعة للصحافيين والإعلاميين في مختلف مناطق سيطرة الميليشيات.

وقال مدير إذاعة «صوت اليمن»، مجلي الصمدي في منشورات على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن عناصر حوثية اقتحمت إذاعة «صوت اليمن» واستولت على أجهزة البث، رغم صدور قرار قضائي بإعادة بث الإذاعة قبل 4 أيام.

وأضاف الصمدي أن العناصر الحوثية اقتحمت وكسرت الأبواب الحديدية والزجاجية في المبنى الذي تتواجد فيها الخطوط الجوية اليمنية.

واعتبر مدير الإذاعة أن ما قامت به ميليشيات الحوثي تحدٍ سافر لأحكام القضاء، داعياً جميع الصحافيين والحقوقيين والناشطين ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية في الداخل والخارج وجميع أنحاء العالم إلى إدانة الاعتداء السافر الذي قامت به الميليشيات ضد مبنى إذاعة «صوت اليمن» وكسر أبوابه ونهب أجهزته.

ونشر الصمدي صوراً أولية لاقتحام ونهب أجهزة الإذاعة وتعطيل البث، مؤكداً أنه لم يكن يوجد أحد في الإذاعة حينها، حيث يتم البث آلياً بسبب مضايقتهم وترصدهم من قبل عناصر حوثية.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية اقتحمت في يناير الماضي، مقرات عدد من الإذاعات المحلية في صنعاء وأغلقت بثها، وذلك في إطار حملة تصفية ما تبقى من وسائل الإعلام غير الموالية لها في مناطق سيطرتها.

وأفادت نقابة الصحافيين اليمنيين، في بيان حينها، أن الإغلاق والاقتحام ووقف البث شمل 6 إذاعات أخرى هي «صوت اليمن، وجراند أف أم، والأولى، وطفولة مجتمعية، والديوان، ودلتا».