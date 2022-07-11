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رئيس تونس: لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء
رئيس تونس: لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء
12 يوليو 2022 01:14

تونس (الاتحاد)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، محذراً من عمليات اختراق التسجيل.
والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روق بوعسكر، مؤكداً ضرورة حياد كل الأطراف والانتباه لمحاولات اختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع.
وقال سعيد إن «ما حصل خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرر في الاستفتاء المقرر ليوم 25 يوليو الجاري»، مشيراً إلى أن «إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها، وغلق الموقع منذ أيام».
وشدد على أنه «لا بد من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرر هذا مجددا، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة»، مؤكداً أن «الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبر عن رأيه بكل حرية».
وفي سياق متصل، بحث الرئيس التونسي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان أمس، الاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وخلال اللقاء أكد سعيد «ضرورة العمل المكثف لضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يعبر الشعب التونسي عن رأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة».

الرئيس التونسي
تونس
قيس سعيد
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