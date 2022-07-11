12 قتيلاً بانفجار وهجوم في توغو وبوركينا فاسو

عواصم (وكالات)

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران في انفجار وقع في إحدى المدن في شمال توغو.

وأفاد الجيش التوغولي، في بيان، بأن الانفجار وقع في منطقة «تون» القريبة من الحدود مع بوركينا فاسو، حيث يهدد النشاط المتزايد لعصابات مسلحة باقي الدول الساحلية في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن تحقيقاً فتح لمعرفة ملابسات الانفجار وتحديد هوية منفذيه.

كما لقي 5 مدنيين مصرعهم على أيدي إرهابيين في مفرزة عسكرية في بارسالوغو شمالي بوركينا فاسو.

وأكد الجيش البوركيني في بيان له أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة 8 عسكريين، مبينا أنه تم في أعقاب ذلك تنفيذ عمليات جوية وبرية لتعقب المهاجمين.