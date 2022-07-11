السودان: المحتجون يفضون اعتصامين في الخرطوم

الخرطوم (وكالات)

أعلن منظمو الاحتجاجات التي انطلقت قبل 10 أيام في الخرطوم أنهم فضّوا اثنين من اعتصاماتهم الأربعة في العاصمة السودانية.

وأعلنت «لجان المقاومة» في أم درمان أمس، أنها ستزيل مخيم الاعتصام في منطقتها.

و«لجان المقاومة» هي مجموعات أحياء تنظم التظاهرات.

وقبل يومين، عشية الأضحى الذي يعود خلاله كثير من رُفع الاعتصام من أمام مستشفى الجودة في الخرطوم، بحسب ناشطين.

في هذه الأثناء، يستمر الاعتصامان الآخران حتى وإن انخفض عدد المشاركين بسبب عيد الأضحى.

ويتظاهر السودانيون بشكل شبه أسبوعي للمطالبة بحكم مدني وإبعاد الجيش عن السلطة.