أوكرانيا تدرس استخدام نهر الدانوب لنقل صادراتها

كييف (وكالات)

أكدت أوكرانيا أنها تستطيع استخدام طريق إضافية باستخدام موانئ نهر الدانوب لنقل صادراتها إلى الخارج، بعد انسحاب روسيا من جزيرة الثعبان على البحر الأسود، ذات الموقع الاستراتيجي، والتي ساعدت موسكو في منع خروج صادرات أوكرانيا. وكشفت الحكومة الأوكرانية أن مصب «بيستري» الموجود في القسم الأوكراني من نهر الدانوب متاح حالياً أمام السفن التي تنتظر لتحميل الشحنات، بما في ذلك الحبوب الأساسية.

وذكرت أن «بيستري» واحد من ممرين مائيين، إلى جانب قناة سولينا في رومانيا، يمكن استخدامه للوصول مباشرة من البحر الأسود إلى موانئ نهر الدانوب، للمساعدة في تصدير الشحنات الأوكرانية. وقال ميكولا جورباتشوف رئيس اتحاد الحبوب الأوكراني إن الاتحاد يتوقع أن تسهل هذه التطورات نقل مزيد من الصادرات.