تطيح بالصين.. الهند ستُصبح الدولة الأكبر في العالم

توقع تقرير للأمم المتحدة أن تتجاوز الهند الصين لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم في عام 2023، وذلك قبل أربع سنوات من تقدير سابق لها، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت «بلومبرج» إن الأمم المتحدة تتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر وأن يصل تعداد السكان إلى 5ر8 مليار نسمة بحلول عام 2030.

وأشار التقرير المعنون، التوقعات السكانية في العالم 2022، إلى أنه من المتوقع أن تكون أكثر من نصف الزيادة المتوقعة من الآن وحتى عام 2050 في ثمانية بلدان فقط هي الكونغو ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد الصين انخفاضا هائلا في عدد سكانها في مطلع العام المقبل.

وكان مسؤول صيني قد قدر في وقت سابق من هذا العام أن تعداد سكان البلاد قد يصل إلى ذروته في مطلع عام 2022 حيث نما عدد سكانها البالغ 41ر1 مليار نسمة بأبطأ وتيرة منذ عام 1950، حسبما أفادت بيانات حكومية.

وتوقع تقرير سابق أن تتجاوز الهند الصين بحلول عام 2027.