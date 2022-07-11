السديس: خدمة الحجاج وسام شرف لنا

أكد معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أن خدمة ضيوف الرحمن شرف لمنسوبي الرئاسة العامة الذين شرفهم الله بخدمة بيته وحجاجه.

جاء ذلك خلال رعايته احتفائية توديع الحجاج ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر"، وذلك تحت شعار "الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة".

وقام الشيخ السديس بجولة ميدانية بصحن المطاف للاطلاع على سير الأعمال وتوافر الخدمات وتكاملها وانسيابية الحركة، وذلك خلال جولته الميدانية بالمسجد الحرام؛ مؤكداً على الجميع ضرورة التسهيل والتسيير على ضيوف الرحمن وبذل كافة الجهود لضمان سلامتهم.