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الحجاج المتعجلون: «وداعاً مكة»
من مكة
11 يوليو 2022 23:49

"وداعاً مكة" عبارة رددها حجاج بيت الله الحرام المتعجلون، حين حزموا حقائبهم وهم يغادرون المشاعر المقدسة بعد أن أتموا مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وتمكنوا في هدوء من رمي الجمرات ثاني أيام التشريق، وأداء طواف الوداع.

وبدأت قوافل الحجيج المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك وأدائهم لطواف الوداع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طاقاتها وإمكاناتها كافة لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1443هـ، إذ وضعت جميع الوكالات والإدارات التابعة لها خططا لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية والمشاركة في بيت الله الحرام لإنجاح هذه الخطط وتيسيرا لحجاج بيت الله في إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر.

كما قامت بوضع خطة لطواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، روعي في ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، والبدء في تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة.

المصدر: وكالات
مكة
السعودية
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