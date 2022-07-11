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أردوغان: حان الوقت لتدشين ممر آمن لتصدير الحبوب
أرشيفية
11 يوليو 2022 23:16

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الوقت حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين أردوغان وبوتين، اليوم الاثنين، وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين بحثا الأوضاع في سوريا، والحرب الروسية الأوكرانية، وفتح ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد الرئيس التركي، بحسب البيان، أهمية تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا.

كما أكد أردوغان على أن الوقت قد حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وجدد الرئيس التركي ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر سلام دائم وعادل عن طريق التفاوض، معرباً عن استعداد أنقرة لتقديم كافة أشكال المساهمة لإحياء مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.

وأعرب اردوغان عن تأييده لتمديد آلية المساعدات عبر الحدود في سوريا، عقب انتهاء العمل باتفاق دولي بشأن المساعدات الإنسانية لسوريا.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
رجب طيب أردوغان
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