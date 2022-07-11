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نجاة رئيسة وزراء فرنسا من اقتراع لحجب الثقة
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن
11 يوليو 2022 23:06

نجت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، من تصويت لحجب الثقة قدمه ضدها تحالف واسع من المعارضين اليساريين.

وأظهر إحصاء رسمي للأصوات أن 146 نائبا صوتوا لحجب الثقة عنها بينما يتعين موافقة أغلبية مطلقة من 289 صوتا لإسقاط الحكومة.

وفي حين لم يكن هناك شك في نتيجة الاقتراع، فقد كان المقصود هو إظهار عزم تحالف "نوبس"، أكبر كتلة معارضة لتجمع الوسط المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون، تكدير حياة الرئيس في البرلمان.

ولكن نظرا لأن تحالف نوبس يتكون من 151 نائبا، فهذا يعني أن خمسة منهم اختاروا عدم التصويت لصالح اقتراح حجب الثقة، وهو أمر يمكن تفسيره، من قبل بورن وحكومتها، على أنه علامة إيجابية.

وقالت رئيسة الوزراء أمام البرلمان قبل التصويت بقليل "يجب أن نناقش القضايا التي يواجهها الفرنسيون، هذا التصويت لحجب الثقة ليس له أساس من العدل".

وأضافت "هذا التصويت لحجب الثقة هو مجرد تكتيكات سياسية (...) فلننتقل معاً إلى ثقافة التفاهم".

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
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