لماذا تؤمن أميركا 3.2 مليون جرعة من لقاح مضاد لـ«كورونا»؟

ذكرت شركة نوفافاكس أنها وقعت اتفاقية مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بالتعاون مع وزارة الدفاع، لتأمين كمية مبدئية مقدارها 2.3 مليون جرعة من لقاح نوفافاكس المضاد لمرض كوفيد - 19، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في بيان أن الاتفاقية مشروطة ومبنية على استلام الشركة ترخيصا بالاستخدام الطارئ من هيئة الغذاء والدواء الأميركية وتوصية من مركز السيطرة على الأمراض.

كانت لجنة الإشراف على اللقاحات والمنتجات البيولوجية المرتبطة بها بهيئة الغذاء والدواء الأميركية اختارت التوصية بأن تمنح الهيئة الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح نوفافاكس المضاد لمرض كوفيد - 19 للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر بحسب البيان.

وذكرت بلومبرج أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية تعكف حاليا على مراجعة طلب الشركة الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح.

وفي حال منح الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح ستكون الخطوة النهائية صدور توصية من مركز السيطرة على الأمراض قبل البدء في إعطاء لقاح نوفافاكس.

يذكر أن نسبة تداول لقاح نوفافاكس في السوق تبلغ أقل 5ر1%.