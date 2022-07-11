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أوكرانيا تحذر من تكثيف روسيا هجومها على دونباس
أرشيفية
11 يوليو 2022 21:59

حذرت أوكرانيا، الاثنين، من أن القوات الروسية تستعد لتكثيف هجومها للسيطرة على مدن رئيسية في دونباس، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا قصف صاروخي الأحد إلى 31 قتيلاً في وقت أدت فيه ضربات على خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، إلى مقتل ستة أشخاص.

وتأتي الضربات على خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، في وقت تستعد فيه أوروبا لخفض جديد في إمدادات الغاز الروسي.

وقال حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف إن ضربات روسية الاثنين استهدفت "مركز تسوق ومنازل للمدنيين".

وأعلن المدعي العام الإقليمي "مقتل ستة مدنيين بينهم شاب يبلغ 17 عاماً ووالده أثناء مرورها بسيارتهما" وقت الهجوم، بحسب وكالة إنترفاكس- أوكرانيا للأنباء.

في شرق أوكرانيا، حيث يتركز هجوم روسي، قتل 31 شخصاً في ضربات روسية نهاية الأسبوع في بلدة تشاسيف يار بمنطقة دونيتسك، بحسب آخر حصيلة الاثنين لأجهزة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن "أكثر من 300" مقاتل أوكراني سقطوا في ضربة روسية قرب تشاسيف يار من دون أن يحدد تاريخ ذلك.

المصدر: وكالات
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