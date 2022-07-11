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ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع
11 يوليو 2022 20:38

أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. و ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهزت في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما جندت كادر أمن مدني، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

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المصدر: وام
الحج
السعودية
ضيوف الرحمن
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