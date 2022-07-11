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لمواجهة موجة جديدة.. توصيات بتقديم جرعة تعزيزية أخرى
أرشيفية
11 يوليو 2022 19:21

أوصت سلطات الصحة بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتقديم جرعة تعزيزية ثانية ضد فيروس كورونا لمن تجاوزوا الستين عاما لمواجهة موجة جديدة من كوفيد19- في أوروبا.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ومقره ستوكهولم، ووكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام، إنه يجب الوضع في الاعتبار إعطاء الجرعة التعزيزية الثانية لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما وكذلك هؤلاء الذين لديهم أمراض مسبقة تعرضهم لخطر إصابة شديدة بالمرض.

وكانت الهيئتان قد أوصتا بجرعة تعزيزية لمن يبلغون ثمانين عاما فأكثر في أبريل.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس إنه لا يوجد وقت لإهداره.

وأضافت "أدعو كل الدول الأعضاء إلى طرح جرعات تعزيزية ثانية لكل من تجاوزوا الستين عاما وكذلك كل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة على الفور وحثت كل المؤهلين على القدوم وتلقي اللقاح".

يشار إلى أن السياسات الصحية في الاتحاد الأوروبي مازالت من اختصاص كل دولة بشكل فردي، فيما تعمل سياسات التكتل الصحية على تكميل السياسات الوطنية.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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