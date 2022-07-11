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بعد 27 عاماً.. هولندا تعتذر لسربرينيتشا
من أمستردام
11 يوليو 2022 18:42

أعربت هولندا عن "خالص اعتذارها" لشعب سربرينيتشا، اليوم الإثنين، وهي المرة الأولى التي تُقدم فيها البلاد على ذلك خلال سنوات منذ أخفقت القوات الهولندية في الحيلولة دون وقوع الإبادة الجماعية في البلدة البوسنية خلال حرب البلقان.

وقالت وزيرة الدفاع كايسا أولونجرين خلال المراسم في بوتوتشاري "أخفق المجتمع الدولي في تقديم حماية ملائمة لشعب سربرينيتشا. وتتقاسم الحكومة الهولندية المسؤولية عن الوضع الذي حدث فيه الإخفاق. ولهذا نقدم خالص اعتذاراتنا".

وكانت الحروب قد اندلعت في منطقة البلقان في تسعينيات القرن الماضي.

ووقعت بعض أسوأ المعارك في البوسنة والهرسك حيث قاتلت القوات من العرقية الصربية القوات الكرواتية للسيطرة على الأراضي. وفي صيف 1995، كان من المفترض أن تدافع القوات الهولندية تحت قيادة الأمم المتحدة عن سكان بلدة سربرينيتشا على الأغلب. ولكنها لم تقدم أي شكل من أشكال المقاومة في 11 يوليو من ذلك العام عندما اقتحمت القوات من العرقية الصربية المدينة وقتلت نحو ثمانية آلاف رجل وصبي.

المصدر: وكالات
البوسنة والهرسك
هولندا
صربيا
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