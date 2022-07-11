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الإمارات
حجاج الدولة يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق
من عملية رمي الجمرات
11 يوليو 2022 17:37

يواصل ضيوف الرحمن من حجاج دولة الإمارات اليوم رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق ضمن مناسك الحج بكل يسر ومرونة. ‏وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن من الدولة منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة بتوفير كل سبل الراحة التي ساهمت في أداء الحجيج لمناسكهم في أجواء إيمانية.

‏ وثمن الدور الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال توفير كل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن.

المصدر: وام
السعودية
الإمارات
رمي الجمرات
الحج
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