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شاهد.. «روبوت» يوزع المصاحف على الحجاج
من المسجد الحرام
11 يوليو 2022 17:28

الاتحاد - أبوظبي

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية روبوتًا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع.

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وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح: إن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل من دون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع، حيث يستخدم نظاماً ملاحياً تلقائياً مزدوجاً (سلام)، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أنه يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس، لمدة تتجاوز 12 ساعةً، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها حوالي أربع ساعات، لافتا إلى أن وزن الروبوت يبلغ 59 كجم، وسرعة 2ر1 - 5ر0 م/ثانية (يمكن التحكم بها)، ويتحمل الروبوت 10 كجم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كجم، وتبلغ أبعاد الروبوت 1290*537*565 مم.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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