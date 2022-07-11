الحرائق تهدد البرتغال.. وموجة حر تزيد المعاناة

أفادت هيئة الدفاع المدني في البرتغال، أن هناك 36 حريق غابات نشطا اليوم الاثنين، ما يزيد من معاناة البلاد في الوقت الذي تواجه فيه موجة حر شديدة.

ومن المحتمل أن تكون الحرائق قد دمرت ما بين 2000 و2500 هكتار.

ودفع الخطر السلطات إلى إعلان المستوى الثالث من التأهب في البلاد بأكملها. وأدت ظروف الجفاف ودرجات الحرارة التي تزيد على 40 درجة مئوية إلى زيادة خطر نشوب الحرائق.

وبدأت الموجة الحارة يوم السبت، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس على الأقل.

وتعد مدينتا أوريم وبومبال في وسط البرتغال ومنطقة ريبيرا دا بينا شمالي البلاد من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث إنها مهددة بحرائق الغابات، وفقا لهيئة الإذاعة البرتغالية.

وتم استدعاء نحو ألف فرد من رجال الشرطة ورجال الإطفاء والدفاع المدني لواجهة الحرائق في المناطق الثلاثة، مع نشر أكثر من 700 فرد منهم حول أوريم وحدها، حيث وردت تقارير عن سقوط منازل ونفوق حيوانات بسبب النيران.

وأرسل الاتحاد الأوروبي طائرتي إطفاء تتمركزان في إسبانيا للمساعدة في مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى 60 طائرة تعمل بالفعل في البرتغال.