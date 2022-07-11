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السعودية تعلن نجاح خطط الحج الصحية وخلوه من الأمراض
وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل
11 يوليو 2022 16:52

الاتحاد - أبوظبي

أعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الاثنين، نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام، وخلوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

وقال الجلاجل، في بيان تلاه اليوم من مقر مستشفى منى الطوارئ: إن أكثر من 230 منشأة صحية عملت عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، عبر نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وفي المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وفي كافة المشاعر المقدسة، ومختلف المنافذ، بهدف تقديم جميع الخدمات للرعاية الأولية، والخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق وبفاعلية أكثر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأضاف أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ نحو 130 ألف حاج، كما تم إجراء10عمليات قلب مفتوح، وأكثر من 187 قسطرة قلبية، إضافة إلى 447 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى الصحة الافتراضي لأكثر من 2000 حاج، ساهم في تقديمها أكثر من 25 ألف ممارس صحي، و2000 متطوع.

وأشار الجلاجل إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قدّمت المساندة للحالات الإسعافية، بتوفير خدمة الإسعاف الطائر لنقل المصابين من الحجاج على مدار الساعة، حيث بلغت حالات الإسعاف الجوي أكثر من 17 حالة بمعدل 29 دقيقة. وأكد الجلاجل أنه تم تسجيل عدد محدود مصاب بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة بلغت 38 حالة دون تسجيل حالات ثانوية، وتم التعامل معها وفق البروتوكولات الصحية، مع تسهيل مهمتهم لإكمال حجهم.

وأشاد بدور الجهات الحكومية المشاركة، والتكامل في تقديم كافة الخدمات، التي كان لها دور بالغ في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام.

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