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جونسون يرفض تأييد أي مرشح يتنافس على خلافته
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لمعهد فرانسيس كريك في لندن
11 يوليو 2022 15:18
رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، تأييد أي من المرشحين الذين يتنافسون على خلافته، قائلاً إنه لا يريد الإضرار بفرصهم.
وقال جونسون في أول ظهور إعلامي له منذ أن قال الأسبوع الماضي إنه سيتنحى عن منصبه "لا أريد أن ألحق الضرر بفرص أي مرشح عبر تقديم دعمي له".
المصدر: رويترز
حزب المحافظين
بريطانيا
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