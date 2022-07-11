41 مليون حاج استضافتهم السعودية خلال عقدين

مع انتهاء أيام التشريق غداً الثلاثاء 13 ذي الحجة الموافق 12 يوليو وتوجه الحجاج المتأخرين لتأدية طواف الوداع والعودة إلى بلادهم، يبلغ إجمالي الحجاج الذين استضافتهم المملكة العربية السعودية خلال 20 عاماً 40,921,874 حاجاً. وتصدر العام 2012 الفترة من 2003-2022 مسجلا ً3,161,573 حاجاً، فيما تصدر العام 2020 مؤخرة القائمة بألف حاج، بحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات "وام" للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. وتوزع إجمالي الحجاج خلال الـ20 عاماً الماضية بين 24,868,360 حاجاً للسنوات العشر الواقعة بين الفترة من 2003-2012 وبنسبة بلغت 60.7%، وحوالي 16,053,514 حاجاً خلال الفترة من 2013-2022 وبنسبة بلغت 39.3%. وتبوأ العام 2011 المركز الثاني في قائمة الأعوام الأكثر تسجيلاً لعدد الحجاج خلال 20 عاماً بعدد 2,927,717 حاجاً، تلاه العام 2010 بعدد 2,789,399 حاجاً والعام 2019 بعدد 2,489,406 حجاج. وشكل موسم حج العام الجاري عودة الحج بصورة كاملة لكافة الدول حول العالم بعدد حجاج بلغ 899,353 حاجا موزعين بين 779,919 حاجاً قدموا من كافة دول العالم و119,434 حاجاً من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وفق ما أعلنته مؤخراً هيئة الإحصاء السعودية. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن الأعوام التي سجلت توافد أكثر من 2.5 مليون حاج هي عام 2011 بعدد 2,927,717 حاجاً، وعام 2010 بعدد 2,789,399 حاجاً، فيما بلغ عدد المواسم التي سجلت أكثر من مليوني حاج وأقل من مليوني ونصف المليون حاج سنوياً 12 عاماً، والمواسم أقل من مليوني حاج سنوياً 3 أعوام، فيما جاءت الأعوام الثلاثة من 2020- 2022 ضمن قائمة دون المليون حاج بعدد 899,353 حاجاً للعام الجاري، وحوالي 58,745 حاجاً للعام 2021، وعام 2020 نحو ألف حاج. وتصدر العام 2019 قائمة المواسم الأكثر من مليوني حاج وأقل من 2.5 مليون حاج سنوياً مسجلاً 2,489,406 حجاج، تلاه موسم 2007 بعدد 2,454,325 حاجاً، وموسم 2008 بعدد 2,408,849 حاجاً، وموسم 2006 بعدد 2,378,626 حاجاً، وموسم 2018 بعدد 2,371,675 حاجاً، وموسم 2017 بعدد 2,352,122 حاجاً، وموسم 2009 بعدد 2,313,278 حاجاً، وموسم 2005 بعدد 2,258,050 حاجاً، وموسم 2004 بعدد 2,164,469 حاجاً، وموسم 2014 بعدد 2,085,238 حاجاً، فيما جاء عام 2003 في مؤخرة قائمة المواسم التي زاد عدد حجاجها على مليوني حاج بعدد 2,012,074 حاجاً. أما قائمة مواسم الحجاج التي سجلت أعداداً أقل من مليوني حاج خلال الفترة من 2003-2022 فقد تصدرها موسم 2013 بعدد 1,980,249 حاجاً، تلاه موسم 2015 بعدد 1,952,817 حاجاً، وموسم 2016 بعدد 1,862,909 حجاج. وأفادت هيئة الإحصاء السعودية في تقرير لها على موقعها الإلكتروني بأنها شرعت خلال ما يقارب الخمسين عاماً بدءاً من عام 1390 هجرية بتنفيذ عملية إحصاءات الحج تلبيةً لحاجة المستفيدين وتحقيقاً لمطالب العديد من الجهات المعنية بأعمال الحج، مشيرة إلى أن الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة والمخول بإجراء جميع أنواع الإحصاءات حسب الاقتضاء.

المصدر: وام