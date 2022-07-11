أوكرانيا: قتلى ومصابون في قصف على خاركيف

قال الحاكم المحلي إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 28 شخصا آخرين اليوم الاثنين في قصف روسي استهدف مدينة خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وقال مسؤول من مكتب الرئيس إن مناطق سكنية قُصفت بصواريخ أطلقتها روسيا من قاذفات متعددة الفوهات على خاركيف. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن روسيا فتحت نيران المدفعية وقاذفات الصواريخ والدبابات على خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، كما قصفت مدنا في الشرق.





المصدر: وكالات