ألمانيا تتعهد: لن نسمح بانقسام المجتمع عند نقص الغاز

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لضمان ألا يؤدي مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي إلى انقسام في المجتمع. وقالت بيربوك اليوم الاثنين، بعد لقاء نظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو: "إذا انخفضت لدينا إمدادات الطاقة وتراجعت إمدادات التدفئة، فسنعمل على أن تسير الأمور على نحو عادل"، رافضة مرة أخرى بشدة المطالب المتجددة بترك محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاثة المتبقية تعمل لفترة أطول. وانتقدت بيربوك روسيا، وقالت: "لذلك يُجرى الاستعداد لكافة السيناريوهات المختلفة. وتتوقف اعتباراً من اليوم الاثنين إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء أعمال الصيانة المقررة في خط أنابيب "نورد ستريم 1" المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط لتدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.

المصدر: وكالات