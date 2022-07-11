الثلاثاء 12 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ألمانيا تتعهد: لن نسمح بانقسام المجتمع عند نقص الغاز
بيربوك بعد لقاء نظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي  في طوكيو
11 يوليو 2022 12:29

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لضمان ألا يؤدي مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي إلى انقسام في المجتمع. 

وقالت بيربوك اليوم الاثنين، بعد لقاء نظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو: "إذا انخفضت لدينا إمدادات الطاقة وتراجعت إمدادات التدفئة، فسنعمل على أن تسير الأمور على نحو عادل"، رافضة مرة أخرى بشدة المطالب المتجددة بترك محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاثة المتبقية تعمل لفترة أطول.

وانتقدت بيربوك روسيا، وقالت: "لذلك يُجرى الاستعداد لكافة السيناريوهات المختلفة.

وتتوقف اعتباراً من اليوم الاثنين إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء أعمال الصيانة المقررة في خط أنابيب "نورد ستريم 1" المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط لتدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.

 

المصدر: وكالات
نورد ستريم
الغاز
ألمانيا
آخر الأخبار
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
دنيا
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
اليوم 14:05
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
الرياضي
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
اليوم 14:00
حمدان بن محمد
الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم
اليوم 13:56
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
الرياضي
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
اليوم 13:55
وفاة مؤلف موسيقى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة
دنيا
وفاة مؤلف موسيقى أفلام جيمس بوند الشهيرة
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©