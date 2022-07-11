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سوء الأحوال الجوية في موسكو يخلف أضراراً كبيرة
صواعق فوق المباني السكنية في ضواحي موسكو
11 يوليو 2022 11:47

لقي شخصان حتفهما وأصيب 18 آخرون جراء سقوط أشجار في العاصمة موسكو، بسبب عاصفة وهطول أمطار غزيرة.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في اقتلاع 255 شجرة في موسكو، ما أدى بدوره إلى إلحاق أضرار بحوالي 100 سيارة.

وفي المناطق المجاورة لموسكو، أصيب ستة أشخاص، بينهم طفلان تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، واقتلعت الرياح حوالي 200 شجرة، وفقا لموقع "آر تي عربية". 

المصدر: وكالات
روسيا
سوء الأحوال الجوية
موسكو
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