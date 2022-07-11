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أحدث حصيلة لإصابات كورونا في أنحاء العالم
عامل يرتدي بدلة واقية يحصل على طعام من عامل توصيل أثناء الإغلاق ، في شنغهاي
11 يوليو 2022 11:09

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4ر555 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 555 مليوناً و 444 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 351 ألف وفاة. وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً و 771 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 

المصدر: وكالات
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